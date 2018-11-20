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На «Доброделе» изменили способ составления топа муниципалитетов по решению проблем
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2018, 13:33
Как сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар, что на подмосковном интернет-портале «Добродел» изменился способ составления рейтинга муниципалитетов по выполнению обращений граждан.
Он отметил, что топ исполнителей был разделен на 3 блока. Выделены исполнители с населением более 200000 человек, исполнителей с населением от 100000 до 200000 человек, исполнителей менее 100000. Это сделано для того, чтобы в топе присутствовали равные по себе исполнители.
Он отметил, что среди исполнителей с населением от 100 до 200 тысяч человек проблематика по ненадлежащему качеству коммунальной услуги наиболее остро стоит в Пушкинском районе. Среди муниципалитетов с населением менее 100 тысяч на первом месте по вопросам ненадлежащего качества коммунальной услуги разместилась Лобня.
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