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В Воскресенском районе задержали мужчину по подозрению в краже мангала и велосипеда
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Общество — 4 Декабря 2018, 13:14
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что сотрудники полиции в Воскресенском районе Подмосковья задержали местного жителя, который подозревается в краже велосипеда, мангала и металлических изделий.
В дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району поступило заявление от местной жительницы, в котором она написала, что неизвестные украли с участка в селе Федино принадлежащее ей имущество: велосипед, мангал и металлические изделия. Сумма причиненного материального ущерба составила около 40000 рублей.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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