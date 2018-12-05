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В Люберцах выбрали нового зампредседателя совета депутатов горокруга
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Общество — 5 Декабря 2018, 13:10
В подмосковных Люберцах выбрали нового заместителя председателя совета депутатов, им стал Александр Шлапак.
Как сообщил председатель совета депутатов Сергей Антонов, что предыдущий заместитель председателя совета депутатов городского округа Люберцы попросил снять с него полномочия по уважительной причине. Он же предложил на эту должность кандидатуру Александра Шлапака, который уже давно работает в аппарате, и зарекомендовал себя как человек, конструктивно решающий вопросы, пользуется авторитетом», – сказал .
Он добавил, что депутаты проголосовали единогласно. Шлапак поблагодарил коллег за доверие.
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