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Тело человека обнаружили в сгоревшей бытовке в Люберцах
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Общество — 7 Декабря 2018, 13:06
Как сообщил заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев, что сотрудники МЧС обнаружили тело человека в сгоревшей бытовке в подмосковных Люберцах.
Утром 7 декабря 2018 года в оперативно-дежурную смену центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) поступил сигнал о пожаре в бытовке СНТ «Дружба» в поселке Красково Люберец.
Отмечается, что в горевшей бытовке в СНТ «Дружба» было найдено тело человека. Привлекаемые силы и средства при тушении пожара: 2 единицы техники, 7 человек. В 8:10 пожар был ликвидирован.
Катаев также добавил, что также 7 ноября ночью в 03:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства в СНТ «Ветеран» в Мотяково. На тушение пожара выехали две единицы техники и семь человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.
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