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Более 2,5 тыс видеокамер установят в подъездах домов Люберец до конца 2019 г
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Общество — 10 Декабря 2018, 13:14
Глава муниципалитета Владимир Ружицкий сообщил, что в подъездах домов в городском округе Люберцы до конца следующего года установят свыше 2500 камер наружного наблюдения.
Также Ружицкий отметил, что в рамках региональной программы «Безопасный подъезд» с министерством ЖКХ Московской области 6 декабря 2018 года подписано соглашение на предоставление субсидий на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. Соглашение действует до 31 декабря 2019 года. В рамках данной программы необходимо установить 2529 каме.
Он подчеркнул, что в текущем году необходимо установить не менее 200 видеокамер, на сегодняшний день уже установлено 37 камер – это 18,5 % от плана.
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