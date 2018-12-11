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Водоснабжение в 11 домах поселка Красногорска восстановили после аварии на трубопроводе
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Общество — 11 Декабря 2018, 13:09
Как проинформировал помощник начальника теруправления «Нахабино» Никита Овчинников, что водоснабжение в 11 домах на улице Красноармейской в поселке Нахабино Красногорска восстановили. Из-за аварии, которая произошла на магистральном трубопроводе на пересечении улицы Вокзальной и Вокзального переулка, была прекращена подача водоснабжения.
Он отметил, что водоснабжение было отключено 10 декабря в 16:40, а восстановлено в 22:00.
Он пояснил, что 10 декабря на магистральном трубопроводе дирекции ЦДТВ «РЖД» РФ под дорожным полотном на пересечении улиц Вокзальной и Вокзального переулка в поселке Нахабино произошел прорыв. Без холодной воды оказались 11 многоквартирных домов по улице Красноармейской.
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