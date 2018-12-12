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В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в хранении более 100 г героина
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Общество — 12 Декабря 2018, 13:25
Как информируется на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области, что полицейские в Ленинском районе совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Подмосковью задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в хранении более 100 граммов наркотиков.
Отмечается, что при личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 100 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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