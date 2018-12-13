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В Подмосковье станет больше площадок для санитарных вертолетов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Декабря 2018, 11:52
Как сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, что количество вертолетных площадок для санитарной авиации увеличат в Подмосковье в рамках реализации федерального проекта.
Отмечается, что сначала следующего года стартует реализация федерального приоритетного проекта по развитию санитарной авиации, в рамках которого планируется расширение сети вертолетных площадок. Стоимость одного летного часа вертолета составляет 85000 рублей.
Матвеев добавил, что в текущем года авиамедицинская бригада Подмосковья совершила 247 вылетов, в прошлом году – 44 (в прошлом году санитарный вертолет приступил к работе по новому госконтракту в сентябре).
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