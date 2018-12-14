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В Котельниках выбрали победителя конкурса «Педагог года‑2018»
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Общество — 14 Декабря 2018, 11:46
Как сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте, что в подмосковных Котельниках учитель начальных классов Павел Сысуев одержал победу в конкурсе «Педагог года-2018», он представит город на областном этапе.
Финал городского конкурса состоялся 13.12.2018 в ДК Котельников.
Отмечается, что были отличные выступления каждого финалиста конкурса «Педагог года-2018». Но так как победитель должен быть один, то им стал Павел Сысуев, учитель школы №2. Он будет представлять город Котельники на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья».
Глава также поблагодарил всех учителей, преподавателей и воспитателей, которые вкладывают часть себя в каждого ребенка и выполняют свою работу с полной самоотдачей.
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