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Почти 400 подарков собрали для воспитанников детских домов Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Декабря 2018, 13:04
Как сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой, что для воспитанников детских домов в Московской области собрали уже 391 подарок, из них 216 еще в пути, а 175 подарков – лежат под елкой в учреждениях.
По всему Подмосковью проходит акция «Стань Дедом Морозом!» и завершится 25 декабря 2018 года.
Забралова отметила, что подарки ждут воспитанники 15 детских домов региона, всего 463 ребенка. Ребята писали письма с пожеланиями, с ними можно ознакомиться на сайтах учреждений. Во многих детских домах области уже для всех детей нашлись свои «Деды Морозы».
Подарки можно передать удобным способом: приехать в министерство образования Московской области, в территориальное управление опеки и попечительства или в само детское образовательное учреждение.
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