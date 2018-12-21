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Около 70% жителей Подмосковья газифицируют дома через 2–3 года после сдачи газопровода
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2018, 13:17
Как проинформировал генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, что примерно 60–70% жителей Подмосковья используют возможность проведения газа в свои дома после сдачи в эксплуатацию газопровода.
Он отметил, что есть инерция между фактом строительства и фактом самого подключения. В первый год процент подключения составлял 40%, потом еще 20–30% . Но всегда есть потенциал, который не востребован. То есть всего около 60–70% подключаются к газу в течение 2–3 лет.
Стоимость подключения жилых домов составляет 62200 рублей, она включает строительство газопровода от источника до границ земельного участка.
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