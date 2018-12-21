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В двух домах Зарайска восстановили теплоизоляцию трубопроводов после проверки инспекторов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2018, 13:21
Как проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, что в подмосковном Зарайске МУП «ЕСКХ Зарайского района» восстановила теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжения и отопления в двух жилых домах по предписанию Госжилинспекции Московской области.
При проведении плановой проверки деятельности МУП «ЕСКХ Зарайского района» по управлению вверенными ей жилыми домами инспекторы зафиксировали в домах №№10 и 11 по улице поселок ЗСМ нарушение целостности теплоизоляции на инженерных коммуникациях горячего водоснабжения и отопления, которые противоречат правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. Управляющей компании предписали устранить все выявленные нарушения.
По решению суда МУП «ЕСКХ Зарайского района» оштрафовали на 125 000 рублей за совершение административного правонарушения, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
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