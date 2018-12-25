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Подмосковных водителей призвали быть внимательнее на дорогах из‑за снегопада и гололеда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Декабря 2018, 13:12
Как проинформировало ГУ МВД РФ по региону, что 25 декабря на дорогах Подмосковья может образоваться гололедица, видимость на дорогах из-за снегопада ухудшается, водителям советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.
По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, на территории Подмосковья сегодня и в ближайшие дни ожидается ухудшении погодных условий, в частности, выпадение осадков в виде снега. Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, увеличивается количество аварий с материальным ущербом, видимость на дороге снижается, асфальтовое покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП.
Пешеходы также необходимо проявлять повышенную осторожность, особенно при переходе проезжей части. В таких условиях им надо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно используя световозвращающие элементы.
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