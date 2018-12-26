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Расписание движения троллейбусов Подольска изменится в новогоднюю ночь
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2018, 12:09
Как информируется на сайте МУП «Подольский троллейбус», что расписание движения троллейбусов в подмосковном Подольске изменится в ночь с 31 декабря на 1 января в связи с празднованием Нового года, также 1 января с 5:00 до 10:00 интервалы движения троллейбусов будут увеличены.
Троллейбусы распределили по маршрутам следующим образом: троллейбус №1 будет обслуживать маршруты №1, 2 и 4, а троллейбус №2 – маршрут №3. Интервал движения будет следующим: у маршрутов №1 и 2 – 54 минуты, у маршрута №3 – 38 минут, у маршрута №4 –30 минут.
Отмечается, что 1 января 2019 года с 5:00 до 10:00 интервалы движения троллейбусов будут увеличены. С 10 часов движение троллейбусов будет осуществляться в обычном режиме, предусмотренном расписанием выходного дня.
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