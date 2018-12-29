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Свыше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром в субботу

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Общество — 29 Декабря 2018, 11:40

Как информирует сервис «Яндекс.Расписания», что в московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 29 декабря задержали и отменили 43 рейса.

В международном аэропорту «Домодедово» 23 рейса задержали, еще пять отменили. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» восемь рейсов задержали, один отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.


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