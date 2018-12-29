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Свыше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром в субботу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Декабря 2018, 11:40
Как информирует сервис «Яндекс.Расписания», что в московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 29 декабря задержали и отменили 43 рейса.
В международном аэропорту «Домодедово» 23 рейса задержали, еще пять отменили. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» восемь рейсов задержали, один отменили.
Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.
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