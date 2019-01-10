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Мособлизбирком сформировал ТИК в Можайске
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2019, 13:08
Московская областная избирательная комиссия сформировала территориальную избирательную комиссию (ТИК) города Можайска.
Как сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, что Мособлизбирком принял решение сформировать территориальную избирательную комиссию города Можайска в составе 8 членов комиссии с правом решающего голоса сроком полномочий на 5 лет.
Отмечается, что на заседании Мособлизбирком назначил председателем ТИК в Можайске Татьяну Каплевскую, которая занимает должность председателя контрольно-счетной палаты Можайского городского округа. Председатель Мособлизбиркома вручил ей удостоверение.
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