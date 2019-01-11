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Жители Подмосковья заинтересованы в развитии туристического потенциала заповедных мест
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2019, 13:06
Как проинформировало министерство экологии и природопользования Подмосковья, что на портале «Добродел» завершился опрос жителей Подмосковья по вопросу развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона, как выяснилось, жители активно выступают за развитие туристического и рекреационного потенциала ООПТ, в пользу этого высказались 83% респондентов.
Отмечается, что в опросе, который был организован министерством экологии и природопользования Московской области, приняли участие свыше 1000 человек.
Основное большинство респондентов приветствуют создание новых ООПТ (свыше 95%), особенно в заповедных местах с водоемами и лесными массивами. При этом опрошенные отмечали необходимость постоянного ухода за заповедниками, заказниками и памятниками природы: по их мнению, следует расчищать водоемы, удалять сухостойную и больную растительность, заботиться о повышении биоразнообразия.
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