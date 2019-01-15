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Воробьев поручил властям тщательно подготовиться к крещенским купаниям в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2019, 12:00
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям в Подмосковье выполнить подготовку купелей для крещенских купаний.
Губернатор подчеркнул, что особая нагрузка в этот праздник ложится на правоохранительный блок.
Отмечается, что в ночь с 18 на 19 января верующие отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелем освящения воды и искупаться в проруби.
К 18 января на территории Подмосковья оборудуют 222 места, где жители и гости региона смогут принять участие в традиционных крещенских купаниях. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах.
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