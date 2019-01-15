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Губернатор Подмосковья поручил представить обновленные требования к рейтингу‑50
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2019, 12:03
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил политическому блоку представить обновленные требования рейтинга-50.
Губернатор отметил, что региональные и муниципальные чиновники должны четко понимать требования и приступить к их реализации.
В рамках рейтинга-50 оценивают эффективность работы органов местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей развития региона. Всего в рейтинге содержатся 50 целевых показателей, входящих в пять приоритетных направлений: «Предпринимательская деятельность»; «Государственные и муниципальные услуги»; «Эффективное управление»; «Качество жизни»; «Сельское хозяйство».
Данные показатели ежегодно уточняются с учетом приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и в обращении губернатора Московской области к жителям.
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