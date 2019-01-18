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Игнорировавшие пострадавшего в Одинцове медики не работают в станции скорой помощи региона
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Общество — 18 Января 2019, 11:57
Как рассказал главный врач МОССМП Олег Какурин, что медицинские работники, которые не оказали помощь мужчине в одинцовском кафе KFC, не являются сотрудниками станции скорой медицинской помощи Московской области, пострадавший был госпитализирован в Одинцовскую центральную районную больницу.
Ранее в социальных сетях разместили видео из кафе KFC в Одинцове. В ролике видно, что на полу возле выхода из ресторана лежит мужчина. В это же время в кафе обедали медицинские работники, которые не оказали помощи пострадавшему.
Какурин отметил, что вызов к неизвестному мужчине принят диспетчером одинцовского подразделения МОССМП 15 января в 1:09.
Он добавил, что прибывшей бригадой пациент был осмотрен на месте, выставлен диагноз: алкогольная интоксикация. Пациент был доставлен в приемное отделение Одинцовской ЦРБ, госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. 16 января переведен в терапевтическое отделение в удовлетворительном состоянии, которое покинул самостоятельно в тот же день.
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