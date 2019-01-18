18января 2019
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Более 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона утром в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2019, 12:04
Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания», что утром 18 января 2019 года в аэропортах Московского авиаузла задержали и отменили более 50 рейсов.
Так, во «Внукове» задержали 16 рейсов, 7 отменили; в «Домодедове» 5 рейсов задержаны, 8 отменены; в «Шереметьеве» задержали 18 рейсов.
По данным онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этом аэропорту задерживаются два рейса.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.
Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на пятницу из-за метели и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.
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