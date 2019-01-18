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Около 650 человек эвакуировали из гимназии в Шаховской из‑за короткого замыкания
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Общество — 18 Января 2019, 12:07
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в подмосковном городском округе Шаховская произошло короткое замыкание в гимназии.
Отмечается, что 17 января в 09:45 очевидец сообщил в «Мособлпожспас» о задымлении на первом этаже в МБОУ «Шаховская гимназия» на Комсомольской улице, дом 10Б.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось слабое задымление на первом этаже школы-гимназии. Пожара не последовало. По состоянию на 10:00 всех учащихся и учительский состав вернули в помещение школы, учебный процесс продолжен.
В материале отмечается, что 650 человек, в том числе 50 учителей, были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений.
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