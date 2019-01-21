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Аэропорт «Домодедово» принял в новогодние праздники около 1,2 млн пассажиров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2019, 13:45
Как рассказал представитель пресс-службы воздушной гавани, что пассажиропоток в столичном аэропорту «Домодедово» за новогодние каникулы составил порядка 1,2 миллиона пассажиров.
Отмечается, что лидером среди российских городов стал Сочи, а самым популярным международным направлением - Дубай.
Города России заняли первые пять строк в топ-10 направлений внутренних и международных воздушных линий (ВВЛ и МВЛ). На первом месте находится Сочи - более 58000 пассажиров аэропорта «Домодедово» выбрали этот круглогодичный курорт. Вторым по объему трафика стал Симферополь, третьим - Санкт-Петербург, четвертым и пятым - Новосибирск и Краснодар.
При этом многие туристы предпочли на новогодние праздники отправиться в теплые страны. Пассажиропоток на традиционных направлениях для пляжного отдыха, в том числе на курорты Израиля, Иордании, Катара, Кипра, ОАЭ, Таиланда и Турции, составил порядка 130 тысяч человек. Популярностью пользуются и горнолыжные направления России, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии.
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