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В аэропорту «Домодедово» отремонтируют искусственные покрытия перронов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Января 2019, 14:23
Как сообщила пресс-служба ведомства, что главгосэкспертиза России подтвердила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта искусственных покрытий части перронов аэродрома московского аэропорта «Домодедово».
Отмечается, что проект включает в себя капитальный ремонт искусственных покрытий маршрута руления от первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) к местам стоянок воздушных судов. Работы будут финансироваться из средств ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» – балансодержателя федерального аэродромного имущества. Их продолжительность составит 1,5 месяца.
Строительные работы будут выполняться в рамках исполнения договорных обязательств арендодателя по договору аренды имущества аэродромного комплекса в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 года №1666 «Об утверждении положения о существенных условиях договоров аренды аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности».
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