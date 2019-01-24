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Женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка в Чехове

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Общество — 24 Января 2019, 14:21

Как проинформировала пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что жительницу Чехова подозревают в убийстве новорожденного ребенка.

Отмечается, что установлено, что утром 21 января 2019 года женщина, находясь в помещении туалета, который располагается на улице, родила живого недоношенного ребенка, после чего, не сообщив об этом никому из родственников, завернула его в куртку и спрятала в коробке на террасе дома. В этот же день женщина с диагнозом: маточное кровотечение была госпитализирована в районную больницу.

31-летней местной жительнице могут предъявить обвинение по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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