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Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме Балашихи
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Общество — 25 Января 2019, 12:17
Как информируется на сайте ведомства, что подмосковная прокуратура организовала проверку из-за пожара в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Янтарный подмосковной Балашихи.
Отмечается, что сигнал о пожаре в Балашихе поступил в МЧС в 20:37. Горела квартира в микрорайоне Янтарный по адресу: улица Кольцевая, дом 20. Дом не газифицирован. До прибытия пожарных подразделений эвакуировали 30 человек, из них пятеро - дети.
Согласно предварительным данным, при проведении ремонтных работ в одной из квартир многоэтажки взорвался газовый баллон. Проведение проверки поручено Балашихинской городской прокуратуре Московской области.
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