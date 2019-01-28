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Замруководителя Госжилинспекции встретился с жителями Одинцовского района
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Января 2019, 14:16
Как проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, что заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Эдуард Сущенко встретился с жителями Немчиновки Одинцовского района, где обсудил вопросы незаконного выставления платежных документов.
Встреча проходила в МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр». В мероприятии также приняли участие замруководителя администрации района по вопросам ЖКХ и благоустройства, директор управляющей организации ООО «Чистый город» и жители Немчиновки.
Отмечается, что встреча была посвящена вопросам незаконного выставления платежных документов ООО «ТЭК-Дом», а также легитимности управляющей компании ООО «Чистый город» и заключения ее руководителями договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Ситуация с данными УК сложилась неоднозначная. Ранее домами в Немчиновке управляла организация ООО «ТЭК-Дом». Затем был проведен конкурс, в соответствии с которым в управление вступило ООО «Чистый город». Тем не менее, «ТЭК-Дом» продолжает незаконно выставлять платежные документы жителям ряда домов.
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