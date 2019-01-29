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Жителю Серпухова грозит до 10 лет тюрьмы за кражу продуктов из магазина
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2019, 12:13
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Серпухове полицейские задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении кражи продуктов и алкоголя из магазина, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Как подчеркнула начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, что установлено, что в ночное время злоумышленник, разбив стекло, незаконно проник в помещение магазина, расположенного на улице Физкультурной, откуда похитил продукты питания и элитный алкоголь.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого по месту фактического проживания в гаражном боксе в Серпухове.
Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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