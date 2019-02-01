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Эстакаду построят на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда в Москве
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Общество — 1 Февраля 2019, 11:44
Как проинформировала пресс-служба Москомархитектуры, что в столице на Волоколамском шоссе в районе Походного проезда планируют построить двухуровневую развязку.
Эстакада планируется построить в рамках большого проекта реконструкции шоссе.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что эстакада пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной – по три полосы в каждую сторону. Она будет пересекать Походный проезд, где будет обустроена двухуровневая развязка, а появление всего объекта в целом ускорит движение по шоссе.
Новая эстакада станет участком реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходня. Здесь планируется построить и обновить 1,8 километра дорог. Также в рамках проекта планируется реконструировать развязку на МКАД, что уменьшит затор в данном пересечении.
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