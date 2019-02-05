05февраля 2019
вторник
|
Застройщиков Подмосковья оштрафовали почти на 14 млн руб за январь
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Февраля 2019, 14:27
Как проинформировала пресс-служба ведомства, что в январе застройщики устранили 926 нарушений на стройобъектах в Подмосковье из 1127 выявленных. Главгосстройнадзор региона оштрафовал их на 13,6 миллиона рублей.
Начальник главгосстройнадзора Артур Гарибян отметил, что всего в течение января текущего года на поднадзорных объектах проведено 768 проверок. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 119 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 189 протоколов.
Основная часть нарушений выявлена по качеству строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, ненадлежащим ведением исполнительной документации, строительством без разрешения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -7 -9 ночью -7 -9
Котировки
Партнеры