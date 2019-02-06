06февраля 2019
среда
|
Многоквартирный дом в Жуковском привели в порядок после проверки Госжилинспекции
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Февраля 2019, 14:32
Как проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, что в подъезде многоквартирного дома по улице Молодежная в Жуковском поменяли лампочки и привели в порядок места общего пользования.
Госжилинспекторы провели внеплановую проверку в отношении деятельности управляющей организации ООО «Теплоцентраль-ЖКХ». Они выявили, что на лестничных площадках дома №34 корпуса 1 по улице Молодежная частично отсутствует освещение, а в местах общего пользования уборка производится нерегулярно.
Отмечается, что в ходе выездной проверки жилищные инспекторы нашли подтверждение фактам, которые изложили собственники. Было зафиксировано, что места общего пользования загрязнены, освещение частично отсутствует. Управляющей компании предписали менее, чем за месяц устранить выявленные нарушения.
По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, проверка показала, что ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» привела подъезд в порядок.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -2 -4 ночью -5 -7
Котировки
Партнеры