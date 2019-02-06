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УФАС Подмосковья включило ООО «Энергопроект» в реестр недобросовестных поставщиков
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Общество — 6 Февраля 2019, 14:34
Как сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области, что сведения в отношении ООО «Энергопроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения фирмы от заключения контракта.
Сведения о нарушении предоставило академия управления МВД РФ «Болшево», согласно которым учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. Однако ООО «Энергопроект» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.
Отмечается, что филиалу федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления МВД РФ «Болшево» поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку оборудования, приборов КИП и материалов для котельной учреждения.
Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Энергопроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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