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Новое офтальмологическое оборудование поступило в Ногинскую больницу

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Общество — 7 Февраля 2019, 19:14

Как сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, что новое офтальмологическое оборудование стоимостью 8 миллионов рублей поступило в Ногинскую больницу.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев отметил, что в детской поликлинике Ногинской центральной районной больницы введено в эксплуатацию оборудование для офтальмологического кабинета. Общая стоимость поступившей медтехники составляет порядка 8 миллионов рублей.

Оборудование приобретено в больницу в рамках программы «Оснащение детских поликлиник».

Офтальмологическая ретильная камера, компьютеризированный томограф, а также другое офтальмологическое оборудование, поступившее в Ногинскую ЦРБ, дает возможность для более детального обследования и точной диагностики заболеваний глаз у детей, определения внутриглазного давления, состояния роговицы, хрусталика глаза, исследований глазного дна.

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