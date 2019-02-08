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Суд в Подмосковье рассмотрит дело о попытке сбыта более 3 кг героина
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Февраля 2019, 13:11
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Москве, что в Подмосковье двое мужчин предстанут перед судом за попытку сбыта запрещенных веществ, ранее оперативники изъяли в их жилище порядка 3 килограммов героина.
Как отметил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов, что в Москве окончено производством уголовное дело по обвинению двоих участников организованной группы в покушении на сбыт наркотического средства – героина массой около 3 килограммов.
В январе прошлого года в результате оперативно-разыскного мероприятия в столице были задержаны двое мужчин. При личном досмотре у них обнаружены и изъяты свертки, в которых находилось вещество, которое, согласно исследованию, содержало в своем составе героин.
В отношении задержанных граждан были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
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