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«Желтый» уровень опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе на 12 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Февраля 2019, 13:39
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 12 февраля объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.
«Желтый» представляет собой третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 34 часа.
По другим областям Центрального федерального округа данных об уровне погодной опасности пока нет.
В Московском регионе 12 февраля будет облачно, ожидаются небольшие осадки, которые местами перейдут в умеренные, гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 1-3 градуса.
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