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«Желтый» уровень опасности из‑за гололеда объявили в Московском регионе на 13 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Февраля 2019, 13:36
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 13 февраля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду и гололеда.
«Желтый» представляет собой третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 21 час, из-за гололеда – на 24 часа с 21:00 вторника.
Отмечается, что такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской области.
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