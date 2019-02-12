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Более 110 кровель социально значимых объектов очистили в Подмосковье за неделю
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Февраля 2019, 13:48
Как проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, что более 110 кровель социально значимых объектов в Подмосковье очистили по предписанию Госадмтехнадзора Московской области с 5 по 12 февраля.
Инспекторы Госадмтехнадзора осуществляют ежедневные рейды по проверке качества очистки от снега и наледи кровель нежилых зданий в Подмосковье, в первую очередь социально значимых объектов.
Отмечается, что за прошедшую неделю по указанию инспекторов Госадмтехнадзора очищено от снега и наледи 114 кровель социально значимых объектов в Подмосковье.
По итогам проверок выдали предписания, которые были исполнены. Остальные замечания по содержанию крыш устранили в день проверки сотрудником ведомства.
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