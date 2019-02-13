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В Подмосковье взяли на особый контроль уборку снега на стройплощадках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2019, 13:19
Как проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, что инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к контролю уборки снега и подъездных путей к поднадзорным объектам в Подмосковье.
Застройщики принимают все необходимые оперативные меры по расчистке подъездных путей и уборке снега на своих объектах для обеспечения безопасности строительного производства.
Появление инспекторов Главгосстройнадзора Подмосковья на объекте заставляет участников строительства более внимательно относиться к зимней уборке.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, до середины дня 13 февраля в Московской области ожидается интенсивное выпадение снега и дождя, на дорогах местами образуется гололедица. К концу дня ожидается выпадение 2-5 миллиметров осадков. В течение дня температура воздуха составит минус 3-2 градуса, а скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.
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