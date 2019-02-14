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Независимую оценку качества услуг учреждений будут проводить в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Февраля 2019, 13:12
Согласно законопроекту, который Мособлдума приняла 14 февраля, Правительство Подмосковья будет готовить обязательный отчет о качестве услуг в учреждениях культуры, охраны здоровья, образования, соцобслуживания региона на основе независимой оценки.
Отмечается, что проектом закона предлагается внести изменения в законы Московской области, дополнив полномочия губернатора Московской области полномочием представлять в Московскую областную думу обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Законопроект приняли сразу в трех чтениях, однако регламент еще будет дорабатываться.
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