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Предприятие по производству рулонной гидроизоляции появится в Луховицах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Февраля 2019, 13:21
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с французской компанией Soprema Group в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение о создании производства рулонной гидроизоляции в Луховицах заключил с французской компанией Soprema Group в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Свои подписи под соглашением поставили Воробьев и директор по Западной Европе ГК Soprema Group Фурель Жан-Ноэль.
Французская компания Soprema производит строительные материалы. В 1908 году начала производить гидроизоляцию. Компания работает в 90 странах, имеет 13 научно-исследовательских центров и 23 учебных центра в семи странах. Производство в России на текущий момент отсутствует.
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