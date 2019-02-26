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Холодную воду отключили в микрорайоне Южный Подольска
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Общество — 26 Февраля 2019, 13:24
Микрорайон Южный Подольска остался без холодной воды, точные причины отключения водоснабжения.
Отмечается, что вечером 25 февраля в микрорайоне Южный отключили холодную воду, во вторник утром воду подвозили к трем домам в бочках.
Свидетель рассказал, что южный поселок без холодной воды, жителям не говорят и на сайте администрации не пишут, когда будет вода. Знаем только по слухам, что произошла какая-то авария, сгорел кабель, питающий насосы для подачи воды, но это все неофициально. Привозили, оказывается, воду в цистернах, а мы даже не знал.
По словам сотрудника администрации, авария действительно произошла из-за кабеля.
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