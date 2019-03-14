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Рекультивацию полигона ТБО «Кучино» в Балашихе планируют завершить в октябре
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Общество — 14 Марта 2019, 18:13
Как информирует в четверг «Интерфакс», рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе завершат в октябре, работы ведут в 3 смены.
Мусорный полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Его рекультивация началась в марте 2018 года.
В текущем году также по планам закончить рекультивацию полигона «Дубна Левобережная». В 2020 и 2021 годах завершатся работы на полигонах «Долгопрудный», «Аннино» в Рузе, «Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пушкине и «Слизнево» в Наро-Фоминске.
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