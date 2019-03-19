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Семь новых пожарных депо появятся в Подмосковье в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Марта 2019, 13:16
Как проинформировала пресс-служба вице-губернатора региона Дмитрия Пестова, что в 2019 году на территории Московской области планируется ввести в эксплуатацию семь новых пожарных депо, их построят по губернаторской программе «Безопасность Подмосковья».
Отмечается, что новые пожарные депо появятся на территории городских округов Подольск, Шатура, Зарайск, Люберцы, Наро-Фоминского городского округа, а также Раменского района.
Они возводятся с соблюдением всех современных требований по оснащенности и оборудованию. Там создаются все необходимые условия для эффективного и комфортного несения службы – учебные классы, комнаты для отдыха, приема пищи и занятий спортом, технические помещения, просторные гаражи для спецтехники.
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