20марта 2019
среда
|
В поселке Томилино Люберец обнаружили труп неизвестного мужчины
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Марта 2019, 11:42
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в поселении Томилино подмосковных Люберец девятнадцатого марта найден труп неизвестного мужчины.
Отмечается, что 19 марта в 09:00 в поселке Томилино на улице Железнодорожная у дома без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40-50 лет.
Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области по городу Люберцы проводит проверку.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +1 +3
вечером 0 -2 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры