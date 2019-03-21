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Полуобнаженный мужчина прогулялся по залам Третьяковской галереи
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Общество — 21 Марта 2019, 11:15
Как информируется на сайте Третьяковской галереи, что в зале Михаила Врубеля провели несанкционированный перформанс, по музею прогулялся полуобнаженный мужчина.
Отмечается, что 20.03.2019 года в Третьяковской галерее в зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс, в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины.
Результатом данной акции стали несколько мелких предметов, оставленных в залах.
Угрозы для экспонатов галереи и посетителей во время проведения перформанса не было.
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