22марта 2019
пятница
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Мокрый снег и до плюс 5 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Марта 2019, 11:24
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Подмосковье 22 марта ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 3-5 градусов, по области - 0 - плюс 5 градусов.
Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 75%.
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