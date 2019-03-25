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Небольшое похолодание ожидается в Московском регионе в середине недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Марта 2019, 11:04
Как рассказал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что в середине недели в Подмосковье и Москве ожидается похолодание, в ночные часы температура может опуститься до минус 7 градусов.
25 марта ожидается переменная облачность, практически без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, днем около 4-6 градусов тепла, в ночь облачно с прояснениями, и около нуля градусов. Осадки небольшие, но гололедица.
26 марта днем ожидается переменная облачность с прояснениями, будут небольшие осадки, утром возможен мокрый снег, температура плюс 4-6 градусов.
В ночь на 27 марта будет облачная с прояснениями погода, температура составит минус 2 - 0 градусов, в низких местах по области температура опустится до минус 5. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
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