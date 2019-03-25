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Первая весенняя гроза прошла в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Марта 2019, 11:07
Как проинформировали на сайте «Метеоновости», что первую весеннюю грозу зафиксировали накануне в районе подмосковного Красногорска и столичного Зеленограда.
Отмечается, что во второй половине дня 24 марта Московский регион пересекал холодный атмосферный фронт. Мощные кучево-дождевые облака стали причиной не только ливневых осадков, но и развития грозовой деятельности.
В 17:20 в воскресенье грозопеленгаторы отметили грозу в районе Красногорска и Зеленограда. Это первая весенняя гроза в Московском регионе.
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