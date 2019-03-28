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Судебные приставы Подмосковья проведут консультации для граждан в четверг
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Марта 2019, 12:04
Как проинформировала пресс-служба управления ФССП по Московской области, что в подмосковном управлении Федеральной службы судебных приставов 28 марта пройдет День единого приема граждан, консультации можно будет получить с 14:00 до 20:00.
Отмечается, что основная цель мероприятия – обеспечить беспрепятственный доступ граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по указанным вопросам.
В аппарате управления прием будет осуществляться главным судебным приставом Московской области, его заместителями и начальниками отделов аппарата управления.
Запись на прием осуществляется по телефону: 8(495)580-59-18.
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