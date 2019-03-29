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В 2019 году в Подмосковье пройдет 350 ярмарок вакансий
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Марта 2019, 10:56
Как проинформировала министр социального развития региона Ирина Фаевская, что в 2019 году служба занятости населения проведет в Подмосковье не менее 350 ярмарок вакансий.
Отмечается, что наибольшей популярностью среди граждан пользуются специализированные ярмарки, учитывающие потребности в трудоустройстве инвалидов, молодежи, женщин, граждан старшего поколения. В 2019 году запланировано не менее 350 таких ярмарок вакансий.
Органы службы занятости населения регулярно проводят в Московской области ярмарки вакансий, в том числе мини-ярмарки для конкретного работодателя, ярмарки в рамках Дня города, а также межмуниципальные, например, приуроченные к Международному празднику труда.
С начала текущего года в Московской области прошло 43 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Большая часть из них была организована на базе центров занятости населения, расположенных в городских округах и муниципальных районах, а также в образовательных учреждениях.
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